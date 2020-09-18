Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e 'göreve hazır ol' mesajı

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Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.

Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.

'Alo Diego Costa, ben Emre' 'Alo Diego Costa, ben Emre' Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.