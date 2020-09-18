Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e 'göreve hazır ol' mesajı

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi ilk 11 için Adem Ljajic de gündeme geldi.
Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında olan yardımcı antrenör Murat Şahin'in, Ljajic'le yaptığı konuşmada, "Göreve hazır ol. Hücumdaki yaratıcılığına ihtiyaç duyacağız" dediği öğrenildi.
Forvet arkası bölgesi için Mensah ile Ljajic arasında rekabet var.
Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.
Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."