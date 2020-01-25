Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Rebocho, Göztepe maçının kadrosuna alınmadı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından antrenör Şenol Fidan yönetiminde son çalışmasını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik çalışma yapan oyuncular, çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
- Göztepe maçı kadrosu
Siyah-beyazlı ekipte Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna Adem Ljajic ile Pedro Rebocho'yu almadı.
Sarı kart cezalısı Muhammed Elneny ile sakat oyuncular Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens de kadroda bulunmuyor.
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N’Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
Beşiktaş, Göztepe maçı için bugün İzmir'e gidecek.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan deprem, yine halkımızı kenetledi. Depremzedelere destek olmak isteyenler arasına Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı da katıldı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, Braga'dan ön libero Claudemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş'ta dün yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek futbolcularla vedalaştı.
Başkan Cengiz, Fatih Terim’in açıklamalarına “Başkanın üzerine laf söylenmez” diyerek tepki gösterdi. Açıklamaları resmi organlardan paylaşılmayan Terim bu olaya çok üzüldü. İstifalar devam edecek...
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.