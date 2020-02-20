Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın cumartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisinde şans vermeyi düşündüğü Sırp yıldız hastanelik oldu.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın cumartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisinde şans vermeyi düşündüğü Sırp yıldız hastanelik oldu. Şiddetli bademcik enfeksiyonu (Kriptik tonsillit) ve yüksek ateş nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde serum ve antibiyotik tedavisi devam eden Adem Ljajic, dün yapılan antrenmana katılamadı. Sırp futbolcunun bu sabah yapılacak son kontrolünün ardından uygun görülmesi durumunda idmana çıkarılması düşünülüyor.

(Fotomaç)