Beşiktaş'ta Adem Ljajic kayıplara karıştı

ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK
Beşiktaş'ın Vida'dan sonra en pahalı ikinci oyuncusu olan Adem Ljajic bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada çok kötü bir görüntü verirken ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.
SKORA HİÇ KATKI SAĞLAYAMADI
Adem Ljajic ligde oynanan Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve G.Birliği maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesi ve Sırbistan Milli Takımı'ndaki 2 maçta düş kırıklığı yaşattı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...
Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.
Danny Welbeck'in Watford'la olan sözleşmesini feshederek boşa çıkması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.
Galatasaray'da çanlar iki yıldız için çalıyor. Fatih Terim, yetersiz performansları yüzünden büyük tepki toplayan iki oyuncuyla görüşerek sahaya konsantre olmalarını isteyecek. Olumlu bir değişim gözlenmezse ikisi de kadro dışı bırakılacak.
Sakatlığının kronik olmadığı, kas sıkıntısı yaşadığı belirtilen Arjantinli yıldızın İtalya'da haftada en az iki kez dinlendirildiği ve özel bir beslenme programı olduğu ortaya çıktı.