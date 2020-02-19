Beşiktaş'ta Adem Ljajic idmana katılmadı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana, şiddetli bademcik enfeksiyonu (kriptik tonsillit) ve yüksek ateş nedeniyle tedavi gören Adem Ljajic ile bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.
Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.
23. haftada kritik Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'a yıldız oyuncusundan iyi haber geldi.
Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında. Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.
Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alman file bekçisinin yerine Volkan Babacan’ı kadrosuna katacak.