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aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:31
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:31

Beşiktaş'ta Adem Ljajic idmana katılmadı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic idmana katılmadı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana, şiddetli bademcik enfeksiyonu (kriptik tonsillit) ve yüksek ateş nedeniyle tedavi gören Adem Ljajic ile bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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