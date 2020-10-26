Beşiktaş'ta Aboubakar zamanı

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçta siyah-beyazlıların en büyük kozu Vincet Aboubakar olacak.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Süper Lig'e verilen Milli ara ve BAY haftası sürecinde yapılan takım çalışmalarında performansıyla en dikkat çeken isim olmuştu.

Yüksek form grafiğiyle teknik direktör Sergen Yalçın'ı memnun eden Kamerunlu golcü, bu akşamki mücadelede Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı olacak. Takımın gol yükünü tek başına sırtlayacak olan Aboubakar, Denizlispor karşısında şovuna başlamayı amaçlıyor.

28 yaşındaki santrfor, Denizlispor karşısında gol siftahı yapmak istediğini kaydetti. Aboubakar, "Benden beklentilerin farkındayım. Taraftarımız rahat olsun. Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" şeklinde konuştu.