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  3. Beşiktaş'ta 9 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta 9 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta 9 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş sezon sonu yolların ayrılması düşünülen isimlerde artık netleşti.

Kartal'da sözleşmesi bitecek olan Adriano, Tolga Zengin, Gökhan Töre ile Mustafa Pektemek Beşiktaş'tan ayrılacak. Siyahbeyazlılarda bonservis kazancıyla gönderilmesi düşünülen isimler ise Quaresma, Lens, Medel, Larin ve Roco. Yönetim önce takımdan ayrılacakların durumunu görüp ardından yerine oyuncu transfer etmeye yönelecek.

Beşiktaş yönetiminin yeni sözleşme teklifini uzun süre cevapsız bıraktıktan sonra kabul etmeyen Adriano, Brezilya kulüpleriyle temas halinde.

(Sabah)

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