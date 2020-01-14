Beşiktaş'ta 6 futbolcu kupada oynanacak Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.