Beşiktaş'ta 5 futbolcuda koronavirüs çıktı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir.”
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