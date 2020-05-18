Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinadan çıktı

Koronavirüs sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesinin ardından futbolcular kulüplerinden izin alarak ülkelerine gitmişti. Takımların antrenmanlara başlamasının ardından Türkiye’ye dönüş yapan Beşiktaşlı Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou; Gençlerbirliği’nde forma giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile Altaylı Kappel’in 14 günlük karantina süreleri doldu. Oyuncular 18 Mayıs itibarıyla sürelerinin dolmasının ardından dün gece saat 00.00’dan sonra Güngören’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’ndan ayrıldı.
NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARA’YA GİTTİ
Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankara’ya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Kovid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalarda yer alacak.
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.
Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala için eski hocası Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş içi bastırıyor. Başarılı futbolcu, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” dedi.