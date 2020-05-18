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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:25
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:25

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinadan çıktı

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinadan çıktı

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Beşiktaşlı futbolcular Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou, yurt dışı dönüşünde 14 gün kaldıkları karantina yurdundan dün gece ayrıldı. Ayrıca Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da Güngören'deki karantina yurdundan çıktı.

Koronavirüs sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesinin ardından futbolcular kulüplerinden izin alarak ülkelerine gitmişti. Takımların antrenmanlara başlamasının ardından Türkiye’ye dönüş yapan Beşiktaşlı Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou; Gençlerbirliği’nde forma giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile Altaylı Kappel’in 14 günlük karantina süreleri doldu. Oyuncular 18 Mayıs itibarıyla sürelerinin dolmasının ardından dün gece saat 00.00’dan sonra Güngören’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’ndan ayrıldı.

NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARA’YA GİTTİ

Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankara’ya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Kovid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalarda yer alacak.

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