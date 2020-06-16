Beşiktaş'ta 4 yıldızdan sadece 5 gol, 5 asist!

Koronavirüs salgını yüzünden 3 ay ara verilen Süper Lig'e, Antalyaspor yenilgisiyle şanssız bir dönüş yaparak zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta, kanat oyuncularının yetersiz performansı dikkat çekiyor. Kenar oyuncularının hücumdaki etkisizliği hem teknik heyetin hem yönetimin hem de taraftarların tepkisini topluyor.
Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyetin gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirmede, kanatlarda görev yapan oyuncuların durumu masaya yatırıldı. N'Koudou, Diaby, Lens ve Boyd dörtlüsünün 27 lig maçında toplam 5 gol, 5 asist üretebilmesinin takımın hücum gücüne ağır darbe indirdiği tespit edildi.
TAM BİR KARA MİZAH
Bu oyuncuların sadece 10 gole katkı yaptığını dile getiren siyah-beyazlı yöneticilerin, "Dört yabancı oyuncu, 5 gol atmış, 5 asist yapmış. Normalde bir kanat oyuncusunun tek başına bu rakamlara ulaşması lazım. Hatta bu rakamlar tek bir futbolcu için bile az. Bu durumu değiştirmemiz lazım. Geçmişe göre bu istatistikler çok düşük" yorumunu yaptıkları aktarıldı.
Transferde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket edecek olan siyah-beyazlı yönetimin, sağ ve sol kanat için oyuncu arayışı içinde olduğu vurgulandı. Sembolü kartal olan bir takımın kanatlarda yaşadığı sıkıntının tam bir 'kara mizah' olduğunu ifade eden bazı idarecilerin, bu durumun takımın savunma performansını olumsuz yönde etkilediğini de söyledikleri bildirildi.
(Milliyet)
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