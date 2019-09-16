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  3. Beşiktaş'ta 4 haftada toplanan 4 puanın faturası Abdullah Avcı'ya kesildi

Beşiktaş'ta 4 haftada toplanan 4 puanın faturası Abdullah Avcı'ya kesildi

Beşiktaş'ta 4 haftada toplanan 4 puanın faturası Abdullah Avcı'ya kesildi

Süper Lig'de 4 haftada 4 puan toplayan Beşiktaş'ta yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti.

TM Dijital Haber Merkezi

Cumartesi günü favori olarak gittiği Gaziantep deplasmanında en kötü senaryoları yaşayarak kritik maçı kaybeden Beşiktaş’ta Abdullah Avcı hedef tahtasına oturtuldu.

'ABDULLAH AVCI KRİZ YÖNETECEK HOCA DEĞİL'

Vida’nın yaptığı büyük hata sonrası hem 10 kişi kalan hem de 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar 4 hafta sonunda sadece 4 puan toplarken, tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı için ‘kriz yönetecek hoca değil’ söylentileri yükselmeye başladı. Süper Lig’de sadece Göztepe’yi yenmeyi başaran Beşiktaş’ta futbolcuların düşük performanslarının yanı sıra Avcı’nın saha içi etkisinin yetersiz kalması taraftarları hayal kırıklığına uğratırken, yönetimin önümüzdeki günlerde Nevzat Demir Tesisleri’ne çıkarma yapacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Bu hafta Başakşehir, önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanına gidecek olan Abdullah Avcı’dan bir an önce takımı toparlaması beklenirken, yönetim içerisinde bulunan bazı isimlerin ’Transfere 10 milyon euro’nun üzerinde para harcadık, iyi bir takım oluşturduk her mevkide alternatif oyuncularımız var hocanın şu ana kadar elindeki kadroyu iyi yönettiği söylenemez’ eleştirilerini yüksek sesle konuştuğu belirtildi.

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