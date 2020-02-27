Beşiktaş'ta 3 imza daha

Genç futbolcular Emre Yıldız, Emirhan Delibaş ve Ahmet Gülay ile profesyonel sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta, altyapıyla ilgili hamleler devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Tamer Bilgin, Halil Duman ve Serdar Saatçi'ye de imza attıracak.

Beşiktaş Yönetimi, altyapıya büyük önem verirken geleceğin oyuncuları adına hamleler yapılıyor.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ta daha önce Emre Yıldız, Emirhan Delibaş ve Ahmet Gülay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Bu isimlere altyapıdan 3 oyuncu daha eklendi.

Siyah-beyazlılar altyapı oyuncularından Atamer Bilgin, Halil Duman ve Serdar Saatçı ile de profesyonel sözleşme imzaladı.