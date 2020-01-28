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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 15:27
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  • 28 Ocak 2020 Salı 15:27

Beşiktaş'ta 20'lik dişi çekilen N'Koudou idmana katılmadı

Beşiktaş'ta 20'lik dişi çekilen N'Koudou idmana katılmadı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetimindeki antrenmana, hasta olan Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, 20'lik dişi çekilen Georges N'Koudou, alt adalesinden sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler de antrenmanda yer almadı.

Diğer futbolcular pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

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