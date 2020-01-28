Beşiktaş'ta 20'lik dişi çekilen N'Koudou idmana katılmadı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetimindeki antrenmana, hasta olan Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, 20'lik dişi çekilen Georges N'Koudou, alt adalesinden sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.
Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler de antrenmanda yer almadı.
Diğer futbolcular pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Galatasaray, Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiğini ve iki oyuncunun da tedavisine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Serie A'ya gidiyor.
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.
Spor İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.
Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.
Transfer yasağı kaldırılan MKE Ankaragücü, 3 transferde birden mutlu sona ulaştı.