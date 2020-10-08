Beşiktaş'ta 2 günlük ara bitti, mini kamp başladı

Siyah-Beyazlılar'da 2 günlük ara dün bitti. Milli ara ve bay haftası sebebiyle Süper Lig'deki sıradaki maçına 26 Ekim'de Denizlispor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları sabah yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. Antrenman, sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Açma-germe idmanı ve dar alanda top kapma çalışmasıyladevam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi. Kara Kartal'da hazırlıklar, bugün sabah 11.30 ve akşam 18.00'de yapılacak çift çalışmayla devam edecek.
3 hazırlık maçı...
Kara Kartal'da antrenmana, milli takımlarda bulunan; Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın katılmadı. 19 günlük programı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden 3 hazırlık maçı talebinde bulundu. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön elemesiyle başlanması sebebiyle yeterince hazırlık mücadelesi oynayamayan Beşiktaş'ta yönetim de harekete geçti. Ümraniyespor ve İstanbulspor olmak üzere birçok kulüple temasların başladığı belirtildi
Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
2020-2021 transfer sezonu sona ererken hiç şüphesiz transfer gündemini en çok meşgul eden haber "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. "Ha geldi, ha gelecek" derken Visca, Fenerbahçe'ye bu sezon da gelmedi. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi ise henüz belli oldu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti soruları yanıtladı; sakatlığı için, "Çok önemli bir sakatlığım yok. 1 hafta içinde takıma katılırım" dedi.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.