Beşiktaş'ta 15 golün 9'unda Adem Ljajic'in imzası var!

Beşiktaş'ta bu sezon özel hayatı ve kötü performansı nedeniyle eleştirilerin odak noktasında yer alan Adem Ljajic, Vida'nın attığı golde asist yapan isim oldu.

Boşnak asıllı futbolcu, siyah-beyazlı takımın deplasmanda bulduğu son 15 golün 9'una 2 gol ve 7 asistle direkt etki yaptı.

Ayrıca Ljajic'in Süper Lig kariyerinde verdiği gol paslarının yüzde 67'si deplasmanda geldi (10/15).