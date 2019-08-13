Beşiktaş'ta 1 numaralı hedef Aboubakar

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda attığı 12 golle takıma lig şampiyonluğunu getiren Kamerunlu yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında yaşadığı sakatlık sebebiyle Burak Yılmaz'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından yönetim, forvet transferi için düğmeye basmıştı.

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran Kara Kartal'ın, son olarak takımda 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'da karar kıldığı ortaya çıktı.

TÜM SINIRLAR ZORLANACAK

Boyd, Douglas, Ruiz ve Rebocho transferlerinin ardından ses getirecek bir hamle yapmak için Kamerunlu oyuncuyu seçen Beşiktaş transfer komitesinin, 27 yaşındaki futbolcu için tüm sınırları zorlama kararı aldığı bildirildi.

(Fanatik)