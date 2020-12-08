Beşiktaşlı yöneticiden Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Dorukhan Toköz'ün Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemediğini söyledi. Kocadağ "Bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu-olumsuz bu konuyu kapamayı düşünüyoruz" dedi.

A Spor'a konuşan Emre Kocadağ "Dorukhan Toköz ve menajeriyle görüştük. Dorukhan bize Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemediğini söyledi. Beşiktaş'ta devam etmek istediğini düşünüyorum. Söylemine inanıyoruz. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu-olumsuz bu konuyu kapamayı düşünüyoruz. Kendisi ve Beşiktaş için hayırlısı neyse o olsun. Şartlarımız uyarsa, onun da gönlü Beşiktaş'ta atmaya devam ederse, Dorukhan bizimle devam edecektir" dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili soruya cevap veren Kocadağ "Sergen Yalçın'a olan inancımız hiçbir zaman değişmedi. Sergen Hoca ile ilk anlaştığmız noktada neysek bugün de farklı bir noktada değiliz. Birlikte uzun yıllar bir şeyler yapalım fikrindeydik. Sergen Yalçın ile uzun vadeli planlarımız var. Bu doğrultuda atılımlarımızı ve planlarımız gerçekleştiriyoruz. Bu tarz şeyleri konuşup konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Karşılıklı bir soru işaretimiz yok. Sergen Yalçın'ın başkan ve yönetimle de çok yakın ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

Hakem hatalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Emre Kocadağ "Kulübümüz, hakem hatalarından dolayı çok şampiyonluklar kaybetti. Geçen sene de mağdur olduğumuz maçlar vardı. Bize yapılan hatalar herkesin malumu. Fenerbahçe derbisinde hakemin yönetimini beğenmediğimizi, maçtan sonra da ifade ettik. İki tarafa da yapılan hatalar olduğunu söyledik. Ama terazi Beşiktaş'tan yana. Derbide Beşiktaş aleyhine daha fazla hata yapıldı. Fenerbahçe maçında ciddi hatalara maruz kaldık. Fenerbahçe'yi hakemin kararlarına rağmen 10 kişiyle yendik" dedi.