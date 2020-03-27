Beşiktaşlı Victor Ruiz'e psikolojik destek

Siyah- Beyazlılar'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz'in de aklı ülkesinde. Uçuş yasağı nedeniyle ailesinin yanına gidemeyen 31 yaşındaki oyuncunun, sürekli onlarla iletişim halinde olmasına rağmen moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.
Çaresizlik içerisinde bekleyen Ruiz'in, psikolojik destek aldığı da gelen haberler arasında. Eşi ile birlikte şu anda İstanbul'da bulunan Ruiz'in, bulduğu ilk fırsatta ailesinin yanına gitmek istediği belirtiliyor.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.
Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...
Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.
Genç futbolcunun eski kulübü NEC'in idari menajeri Wilco van Schaik, “FIFA kararını verdi, F.Bahçe'den de itiraz gelmedi. 750 bin Euro'nun nisan ortasında ödenmesini bekliyoruz” dedi.
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.
Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.