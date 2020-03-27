Beşiktaşlı Victor Ruiz'e psikolojik destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.

F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor... Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor... Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi Genç futbolcunun eski kulübü NEC'in idari menajeri Wilco van Schaik, “FIFA kararını verdi, F.Bahçe'den de itiraz gelmedi. 750 bin Euro'nun nisan ortasında ödenmesini bekliyoruz” dedi.

Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu? Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu? Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.