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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05

Beşiktaşlı taraftarları coşturacak isim geliyor

Beşiktaşlı taraftarları coşturacak isim geliyor

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Transferde bir numaralı gündem maddesi forvet olan Beşiktaş, Güney Amerika ve Portekiz pazarına yöneldi.

Siyah beyazlılar Khouma Babacar'ı kiralama teklifine Sassuolo'dan yanıt alamazken Brondby, Kamil Wilczek'i iyi bir bonservis bedeli kazanmadan bırakmaya niyetli değil. Yönetim, anlaşmaya varılan Hoffenheim'ın golcüsü Adam Szalai ise fark yaratamayacağı düşüncesiyle bekletiyor. Bu üç isimde aradığını bulamayan Kartal'da listeye birinci sıradan giren golcü Miguel Borja oldu. Beşiktaş'ın, geçen yıl ve yeni sezon öncesi gündemine iki kez gelen Kolombiyalı forvetle ilgilendiği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen siyah beyazlıların, oyuncunun kulübü Palmeiras ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Beşiktaş'ın gündeminde olan bir başka isim ise Portekiz'de yer alıyor. Sporting Lizbon'un tecrübeli golcüsü Bas Dost için nabız yoklamaya başlandı. 30 yaşındaki Hollandalı forvet de Miguel Borja gibi daha önce siyahbeyazlıların ilgi alanındaydı.

MIGUEL BORJA
Libertadores Kupası'nda 5 maçta 315 dakika forma giyen Borja; 2 gol, 1 asist kaydetti. Kariyerinde 10 kez Kolombiya Milli Takımı forması giyen golcü oyuncu, iki sezon önce 10 milyon Euro bonservisle Atletico Nacional'den Palmeiras'a transfer olmuştu.

BAS DOST
2016 yılında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Werder Bremen'den Sporting Lizbon'a transfer oldu. 30 yaşındaki santrfor, kariyeri boyunca 407 resmi maça çıktı ve 218 gol, 47 asiste imzasını attı.

KAMİL WILCZEK
Üç sezondur formasını giydiği Brondby ile birlikte 147 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 81 gol, 22 asist kaydetti.

(Sabah)

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