Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya 'Come to Beşiktaş' baskısı

Son günlerde Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edilen Anderson Talisca'ya siyah beyazlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' baskısına başladı.
Siyah beyazlı taraftarlar Anderson Talisca'nın kişisel Instagram hesabından yaptığı ve "Huzur, sessizlik ve sakinlik" sözlerini kullandığı paylaşımın altına binlerce kez geri dön yorumları yaptı.
TORUNOĞULLARI "GİRİŞİM YOK" DEDİ
Milliyet'e konuşan Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, son dönemde çıkan Talisca haberlerini okuduğunu belirterek "Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil" sözlerini kullandı.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
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Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.
Beşiktaş taraftarı, Anderson Talisca'nın Instagram'dan yaptığı tüm paylaşımlara 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumları yağdırıyor.
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