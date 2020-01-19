Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a büyük tepki

Sivasspor'da hafif çapraz pozisyonda Erdoğan'ın kullandığı frikikte Karius iyi bir müdahale yapamayınca seken top ağlarla buluştu.
Beşiktaş taraftarları, pozisyon sonrasındaki 10 dakikalık bölümde Loris Karius'un ayağına top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Sivasspor'da Uğur Çiftci kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.
Galatasaray, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Denizlispor 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Yukat Denizlispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.