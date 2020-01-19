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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 20:18
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 20:18

Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a büyük tepki

Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a büyük tepki

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Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.

Sivasspor'da hafif çapraz pozisyonda Erdoğan'ın kullandığı frikikte Karius iyi bir müdahale yapamayınca seken top ağlarla buluştu.

Beşiktaş taraftarları, pozisyon sonrasındaki 10 dakikalık bölümde Loris Karius'un ayağına top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi.

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Karius'a büyük tepki
Karius'a büyük tepki

Karius'a büyük tepki

Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.

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