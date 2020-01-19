Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a büyük tepki

Beşiktaş-Sivasspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Sivasspor'da Uğur Çiftci kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.