Beşiktaşlı taraftarlardan dev Kartal Yuvası kampanyası
Beşiktaş taraftarları, Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından sosyal medyada kampanya başlattı.
Beşiktaş'ta seçilmesiyle birlikte mali sorunlara çare arayan başkan Ahmet Nur Çebi'ye taraftardan destek geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada #OmuzOmuzaKartalYuvasına etiketiyle paylaşımlar yaparak dev bir kampanya başlattı.
AHMET ÇEBİ'DEN DESTEK
Taraftarın kampanyasına destek vereceğini açıklayan Ahmet Nur Çebi, "1903'ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de Besiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum." şeklinde konuştu.