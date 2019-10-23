Beşiktaşlı taraftarlardan dev Kartal Yuvası kampanyası

Beşiktaş'ta seçilmesiyle birlikte mali sorunlara çare arayan başkan Ahmet Nur Çebi'ye taraftardan destek geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada #OmuzOmuzaKartalYuvasına etiketiyle paylaşımlar yaparak dev bir kampanya başlattı.

AHMET ÇEBİ'DEN DESTEK

Taraftarın kampanyasına destek vereceğini açıklayan Ahmet Nur Çebi, "1903'ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de Besiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum." şeklinde konuştu.