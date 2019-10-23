Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,782
  • 6,4315
  • 277.895
  • 98923.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaşlı taraftarlardan dev Kartal Yuvası kampanyası

Beşiktaşlı taraftarlardan dev Kartal Yuvası kampanyası

Beşiktaşlı taraftarlardan dev Kartal Yuvası kampanyası

Beşiktaş taraftarları, Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından sosyal medyada kampanya başlattı.

Beşiktaş'ta seçilmesiyle birlikte mali sorunlara çare arayan başkan Ahmet Nur Çebi'ye taraftardan destek geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada #OmuzOmuzaKartalYuvasına etiketiyle paylaşımlar yaparak dev bir kampanya başlattı.

AHMET ÇEBİ'DEN DESTEK

Taraftarın kampanyasına destek vereceğini açıklayan Ahmet Nur Çebi, "1903'ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de Besiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum." şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
Norm Ender hakkında şok suçlama! Mekanın sahibi çalıntı mı?
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
Doğum yaklaştı! Müge Boz'un bebek hazırlıkları
Çıplak fotoğraf şantajı yapılmıştı... Merve Boluğur delilleri unuttu!

Şehit oğlundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!

Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!