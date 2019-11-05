Beşiktaşlı taraftarlardan Balotelli'ye 'Come To Beşiktaş' çağrısı: Bize gel, gerçek sevgiyi gör!

İtalyan futbolcu yapılanlar sonrasında rakibiyle mücadele ederken bir anda topu eline alıp taraftarlara fırlattı. Balotelli güçlükle ikna edilirken Beşiktaş taraftarı da sosyal medyadan "Hak ettiğin değeri hiçbir zaman göremedin", "Seninleyiz Balotelli", "Come to Beşiktaş", "Bize gel gerçek sevgiyi gör" mesajları ile yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ta oynamaya çağırdı.

(Sabah)