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  3. Beşiktaşlı taraftarlardan Balotelli'ye 'Come To Beşiktaş' çağrısı: Bize gel, gerçek sevgiyi gör!

Beşiktaşlı taraftarlardan Balotelli'ye 'Come To Beşiktaş' çağrısı: Bize gel, gerçek sevgiyi gör!

Beşiktaşlı taraftarlardan Balotelli'ye 'Come To Beşiktaş' çağrısı: Bize gel, gerçek sevgiyi gör!

Serie A'da Verona-Brescia maçında ev sahibi ekibin taraftarları, Balotelli'ye ırkçı söylemlerde bulunurken Beşiktaş taraftarı da hemen devreye girdi.

İtalyan futbolcu yapılanlar sonrasında rakibiyle mücadele ederken bir anda topu eline alıp taraftarlara fırlattı. Balotelli güçlükle ikna edilirken Beşiktaş taraftarı da sosyal medyadan "Hak ettiğin değeri hiçbir zaman göremedin", "Seninleyiz Balotelli", "Come to Beşiktaş", "Bize gel gerçek sevgiyi gör" mesajları ile yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ta oynamaya çağırdı.

(Sabah)

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