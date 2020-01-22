Beşiktaşlı taraftarlar, Loris Karius'a tepki gösterdi

Beşiktaş-BB Erzurumspor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Beşiktaş, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Erzurumspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.