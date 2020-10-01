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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 13:53
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Beşiktaşlı Mirin'e Belçika'dan talip var

Beşiktaşlı Mirin'e Belçika'dan talip var

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Beşiktaş'ın Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'den kadrosuna kattığı ancak performansı beğenilmediği için göndermek istediği Isimat Mirin'e talip çıktı.

Siyah-Beyazlılar'ın kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan Fransız savunmacı İsimat Mirin'e talip çıktı. Tecrübeli futbolcuya, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'in talip olduğu bildirildi.

Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro maaşı sebebiyle ilk etapta ayrılığa sıcak bakmayan Mirin'in, 1 sezonu futbol oynamadan geçirmemek için Belçika kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edildi.

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