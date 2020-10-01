Beşiktaşlı Mirin'e Belçika'dan talip var

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Fener'in hayali başlamadan bitti! 'Bu parayı asla veremeyiz' Fener'in hayali başlamadan bitti! 'Bu parayı asla veremeyiz' Fenerbahçe, sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel için Bodo Glimt ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak oyuncunun 2 milyon euro ücret istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler transferde geri adım attı.

Trabzonspor'da forvete bedava golcü geldi Trabzonspor'da forvete bedava golcü geldi Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.

Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...

Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.

Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.