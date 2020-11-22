Beşiktaşlı Larin üst üste 4. maçta golünü attı

Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.

Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Cyle Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı.

Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.

Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak dikkati çeken Larin, resmi maçlardaki gol sayısını ise 6'ya çıkardı.

Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu.