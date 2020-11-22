Beşiktaşlı Larin üst üste 4. maçta golünü attı

Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Cyle Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı.
Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.
Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak dikkati çeken Larin, resmi maçlardaki gol sayısını ise 6'ya çıkardı.
Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.
Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.
Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisine Beşiktaş nokta koydu.
Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederken Milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı ve Ronaldo'nun 2. golünde asist yaptı.
Süper Lig'de 9. haftanın maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Ünlü yorumcu, eski hakem mücadeleyi değerlendirdi.
Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.