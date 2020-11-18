Beşiktaşlı Larin istikrarıyla dikkat çekiyor

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Transferin kralını G.Saray yapıyor! Cimbom'un 'Luiz Gustavo'su Transferin kralını G.Saray yapıyor! Cimbom'un 'Luiz Gustavo'su Devre arası transfer döneminde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı ön libero Matheus Fernandes'i kiralamak için Katalan deviyle görüşmelere başladı. Barça'nın bu transfer için Cimbom'a zorluk çıkarmayacağı hatta oyuncuyu bonservisiyle dahi verebileceği belirtiliyor.

Bakanlıktan Galatasaray'a şartlı seçim onayı Bakanlıktan Galatasaray'a şartlı seçim onayı Galatasaray'da 19-26 Aralık'ta seçim yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın önlemlerin alınması halinde kongreye izin verdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.

Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.

Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu! Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu! Salgın sürecinde büyük bir gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a bir darbe de UEFA vurdu ve koronavirüsü bahane göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.