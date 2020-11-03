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aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 08:44
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Beşiktaşlı Larin her 2 maçta 1 gol ortalaması tutturdu

Beşiktaşlı Larin her 2 maçta 1 gol ortalaması tutturdu

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Milliyet

Beşiktaş'ta Cyle Larin yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak dikkatleri çekti.

Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet golünü atan Cyle Larin yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun devre arasında MLS takımı Orlando City'den gelen Kanadalı golcü bu sezon oynadığı resmi maçların yarısında takımına gol katkısı sağladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 8 resmi maçta forma verdiği Larin, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarının yanı sıra 6 lig maçında da görev yapan başarılı futbolcu toplam 8 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşayarak yüzde 50 gol ortalaması yakaladı.

Bu sezon ilk golünü PAOK deplasmanında kaydeden Cyle Larin, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında birer kez rakip fileleri havalandırdı. Kanadalı oyuncunun skor katkısı yaptığı maçlarda Beşiktaş 7 puan topladı.

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