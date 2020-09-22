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aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 09:20
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Beşiktaşlı Güven Yalçın'a yoğun ilgi

Beşiktaşlı Güven Yalçın'a yoğun ilgi

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Siyah-Beyazlılar'ın hücum hattında; Cyle Larin ve Umut Nayir gibi isimlerin bulunmasına ek olarak yönetimin yıldız bir forvet takviyesi de yapmak için çalışmalarda bulunması sonrası Güven Yalçın'a yol göründü.

Portekiz, Almanya ve İtalya’dan birçok kulübün takibinde bulunan genç futbolcu için yönetimin 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli istediği öğrenildi. Kara Kartal’ın, genç oyuncu için gelen sadece kiralama içeren teklifleri ise geri çevirdiği belirtildi.

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