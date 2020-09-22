Beşiktaşlı Güven Yalçın'a yoğun ilgi

Portekiz, Almanya ve İtalya’dan birçok kulübün takibinde bulunan genç futbolcu için yönetimin 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli istediği öğrenildi. Kara Kartal’ın, genç oyuncu için gelen sadece kiralama içeren teklifleri ise geri çevirdiği belirtildi.
Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.
Sağ bek transferinde Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'den boşalan bu bölgeyi doldurmak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yeni sezona bambaşka bir seviyede başladı.
Mensah'ı ilk 11'in merkezinde görevlendirmesi sebebiyle Sırp futbolcuyu kenarda tutmak zorunda kalan teknik ekip, 2 oyuncuyu aynı anda sahaya sürmenin formülünü buldu. Adem Ljajic, perşembe günkü Rio Ave maçında Sırp milli takımında olduğu gibi sol açık bölgesinde görev yapacak.