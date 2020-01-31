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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 16:44
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 16:44

Beşiktaşlı futbolculardan alkışlanacak hareket! Depremzedelere yardım...

Beşiktaşlı futbolculardan alkışlanacak hareket! Depremzedelere yardım...

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Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.

Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.

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