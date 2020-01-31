Beşiktaşlı futbolculardan alkışlanacak hareket! Depremzedelere yardım...

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.
Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'a büyük umutlarla sezon başında kiralık olarak katılan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor, Guilherme transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, Trabzonspor maçı kafilesinde yer aldı.
Trabzonspor, Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını borsaya bildirdi.