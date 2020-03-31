Beşiktaşlı eski yöneticiden Kagawa'yla ilgili olay sözler

Katıldığı bir sosyal medya yayınında konuşan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel, Shinji Kagawa transferinin perde arkasını anlattı.
Yücel, "Kagawa transferi biraz kısmet oldu. Transfer döneminin kapanmasına 2 saat kalmıştı. 2 milyon euro gibi rakamlardan bahsediliyordu. '750 bin euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Başkan da 'Ayıp olur, 900 bin euro yapalım.' dedi." ifadesini kullandı.
Yücel, "Kagawa için 900 bin Euro teklif ettik, menajeri de olumlu döndü. Enteresan tarafı daha sonra İspanya'da ikinci lig takımında oynadı. Biz Japonları akıllı adam zannederdik. Çok enteresan." diye konuştu.
KAGAWA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Japon futbolcu, 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 14 lig maçına çıktı ve 4 gol 2 asistle oynadı.
Bonservis Borussia Dortmund'da olan Kagawa sezon sonunda tercihini İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'dan yana kullanmıştı.
Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.
Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.
‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.
Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmaları devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.
Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili... Galatasaray Yönetimi, bu sezonki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği ve siyah beyazlı takımda gerçekleştirdikleri devrimler hakkında açıklamalarda bulundu.