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Beşiktaşlı Enzo Roco'ya talip çıktı

Beşiktaşlı Enzo Roco'ya talip çıktı

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Enzo Roco'ya Meksika'nın Tigres kulübü talip oldu.

Beşiktaş'a geçen sezon gelen fakat beklenen performansı gösteremeyen Enzo Roco'ya kulüp aranırken, Denizlispor'un ardından Meksika'nın Tigres kulübü Roco'ya talip oldu.

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Enzo Roco'yu Spor Toto Süper Lig takımlarından Denizlispor isterken, Şilili futbolcu için Meksika'nın Tigres kulübü de devreye girdi. Tigres'in önümüzdeki günlerde devreye girerek Roco için Beşiktaş'a teklifte bulunacağı kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin ise gelen teklifler doğrultusunda ilk aşamada Roco'yu kiralık olarak gönderme planı olduğu öğrenildi.

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