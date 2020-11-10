Beşiktaşlı Adem Ljajic'te son durum ne?

Sırbistan Milli Takımı'na çağrılmayan Adem Ljajic, üçüncü sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta dikkat çeken bir performans düşüklüğü yaşıyor.

2018-2019 transfer döneminde 1 milyon 250 bin Euro bedelle Torino'dan kiralanan Ljajic, Şenol Güneş yönetiminde ilk devrede ligde 11 maçta 2 gol 1 asistlik performans göstermişti. Sırp orta saha, ligin ikinci yarısında 16 maçta 7 gol atıp 11 de asist yaparak toplamda 9 gol 12 asistlik iyi bir başlangıca imza atmıştı.

Sezon bitiminde zorunlu satın alma opsiyonu devreye giren ve transferi için Torino'ya 6.5 milyon Euro daha ödenen Adem Ljajic'in, Beşiktaş'a toplam maliyeti 7.75 milyon Euro olmuştu.

Ljajic, Abdullah Avcı yönetimindeki ikinci sezonunda dalgalı bir grafik gösterdi. ilk sezonunda 27 maçın 25'ine ilk onbirde başlayan Ljajic, ikinci sezonunda sakatlık ve hastalıklardan dolayı 34 maçın 24'ünde forma giyebildi. Orta saha oyuncusunun 11'de başladığı maç sayısı da bir önceki sezona göre düşüş göstererek 16'da kaldı. Adem, inişli çıkışlı geçen 2019-2020 performansını, 5 gol 6 asistle bir önceki sezonun oldukça uzağında bir performansla kapattı.

Geçen sezonun 20'nci haftasından bu yana Sergen Yalçın ile çalışan Adem Ljajic, sadece İttifak Holding Konyaspor maçına onbirde başlarken yedekten girdiği diğer 3 maçta da skor katkısı yapamadı. 7 maçın 4'ünde toplam 113 dakika görev yapan Ljajic, ligde aldığı maç süresini de 28 dakikaya kadar düşürdü.