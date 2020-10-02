Beşiktaş'la anlaşan Valentin Rosier, İstanbul'da

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları belli oluyor. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakipleri birazdan belli olacak. Kura çekimi 18:00 itibariyle başladı.