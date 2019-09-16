Beşiktaş'ın zorlu fikstürü! Siyah Beyazlılar kritik virajda

Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor... Abdullah Avcı yönetimindeki Kartal'ın ilk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaparken bu gelişme camiada şimdiden tepkilere yol açtı. Siyah- Beyazlı taraftarlar sosyal medyada futbolculara çok büyük tepki gösterdi.

YÖNETİME TEPKİLER BÜYÜYOR

Beşiktaş'ın çıktığı 2 deplasmanda 3'er gol yiyerek sahadan puansız ayrılması eleştirileri artırırken taraftarlar kötü sonuçlar nedeniyle yönetimi de istifaya davet etti.

3 MAÇ DA BİRBİRİNDEN ZORLU

Kartal'ın Başakşehir, Trabzon ve Alanya gibi güçlü takımlarla arka arkaya oynayacak olması handikap oluştururken gözler bu maçlardan alınacak sonuçlara çevrildi.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLECEK

Beşiktaş'ın önündeki 3 maçtan beklediği sonuçlarla ayrılamaması durumunda şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalınabilir. Bu nedenle yönetim sıkıyönetim ilan edecek.

YÖNETİM ELNENY'E TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaşlı yöneticilerin Gazişehir maçında kırmızı kart gören Elneny'e büyük tepki gösterdiği öğrenildi. Yöneticilerin, "Vida hiç olmazsa pozisyon gereği kırmızı kart gördü. Ancak Elneny'in yaptığı affedilemez" görüşünü savundu.

(Sabah)