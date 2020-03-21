Beşiktaş'ın yıldızları bireysel çalışıyor

Korona virüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, Beşiktaşlı futbolcular da evlerinde hem dinleniyor hem de form düşüklüğü yaşamamak için bireysel antrenman programı uyguluyor. Pazartesi gününe kadar futbolculara izin veren siyah-beyazlılar, pazartesi gününden itibaren oyuncularına bireysel program verecek ve futbolcuların form durumlarının takibini yapacak. Evde vakit geçiren isimlerden Loris Karius, sosyal medyadan spor yaptığı fotoğrafını paylaşırken, Güven Yalçın da evinin balkonunda kondisyon depoladı.
Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına yaptığı açıklamada, "10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Yönetimi, koroonavirüs salgını nedeniyle ayrılmak isteyen yabancı futbolcularına kolaylık sağlama kararı aldı.
Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs belirtileri olan oyuncuların olduğunun ortaya çıkması üzerine sarı lacivertlilerle yakın zamanda maç yapan Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.
Koronavirüsün en şiddetli hissedildiği ülkelerin başında gelen İtalya'da Napoli'nin önümüzdeki hafta idmanlara başlaması tartışmalara neden oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın dün gece özel uçak tutarak Romanya'ya gitti. Rumen çalıştırıcının dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Sumudica döndükten sonra 14 gün karantina altına alınacak.
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken gündem yaratacak sözler sarf etti.