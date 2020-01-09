Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ljajic'e sakatlık şoku

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta ibrasızlık şoku yaşanıyor Beşiktaş'ta ibrasızlık şoku yaşanıyor Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 1 Haziran 2018 ila 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor Beşiktaş'ta Adem Ljajic, antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı.

Comolli'den 'komisyon aldı' haberlerine flaş yanıt Comolli'den 'komisyon aldı' haberlerine flaş yanıt Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi konusunda komisyon aldı iddialara cevap vermek için twitter hesabı açtı. Fransız futbol adamı bu transferden ticari bir ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Terim'in elinden kaçırdığı genç yıldıza talip yağıyor Terim'in elinden kaçırdığı genç yıldıza talip yağıyor Galatasaray'ın altyapısından çıkan Kosovalı futbolcu Oltion Billali için Süper Lig kulüpleri ve Lazio harekete geçti.

'Lütfen 500 TL destek verin' 'Lütfen 500 TL destek verin' Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.

Le Havre Sportif Direktörü'nden flaş Kadewere açıklaması Le Havre Sportif Direktörü'nden flaş Kadewere açıklaması Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Tino Kadewere Katar'dan gelen çılgın teklifleri reddettiği öğrenildi.