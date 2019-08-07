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aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:32
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:35

Beşiktaş'ın yeni transferine büyük övgü

Beşiktaş'ın yeni transferine büyük övgü

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Marca'nın Villarreal muhabiri Juan Yordi Beşiktaş'ın yeni transferi Ruiz'i yorumladı.

Beşiktaş'ın Villareal'den transfer ettiği yıldız savunmacı Ruiz'ii Marca muhabiri Juan Yordi yorumladı.

Villareal muhabiri olan Yordi, Fanatik'e yaptığı yorumunda şu ifadelere yer verdi;

"Ruiz'in en önemli artısı, savunma hattında çok güçlü bir isim olması... 

Beşiktaş, lider özellikli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Daha önce hem İtalya'da hem de İspanya'da forma giyip kendisini ispatladı. Güçlü stoperlerle oynamayı seven Beşiktaş'ta Pepe etkisi yaratabilir.

Victor Ruiz, La Liga'da; Espanyol ve Valencia'nın ardından son olarak Villarreal'de forma giydi. Çok güçlü bir stoper olduğunu söyleyebilirim.

En önemli artısı bu. Savunmanın merkezinde başarıyla görev yapabilen lider bir savunmacı. Geriden ileri bölgeye doğru attığı uzun paslarla oyun kurma özelliğine de sahip. Tek başına birçok karşılaşmada yaptığı kritik müdahalelerle Villarreal'e önemli puanlar kazandırdı. La Liga'da çok iyi maçlar çıkardı. 

Güçlü bir stoper olmasına ek olarak hava toplarında da oldukça etkili bir isim. Daha önce Napoli'de de oynadı. Yani La Liga ve Serie A gibi Avrupa'nın en önemli 5 liginin 2'sinde kendisini ispatlamış bir oyuncu. Böyle bir futbolcunun başarısız olmasını bekleyemezsiniz. Beşiktaş'ın, Pepe gibi güçlü stoperlerle oynamayı seven bir takım olduğu biliniyor. Ruiz, Beşiktaş'ta Pepe etkisi yaratabilir.

1 transfer daha yapar

Ruiz, savunmada sadece sol stoper hattında forma giyebiliyor. Sol bek özelliği bulunan bir isim değil. Bundan dolayı anca 5'li savunma organizasyonlarında sol beke geçebilir. Victor Ruiz'in tek negatif yönü, oyun sırasında bazı anlarda ağır kalabiliyor. Beşiktaş'ta bu yönünü geliştirirse Beşiktaş'tan başka bir Avrupa kulübüne de transfer olabilir"

(Sporx)

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