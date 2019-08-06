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Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'a transferde müjdeli haber! Beşiktaş'a transferde müjdeli haber! Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar, Porto'nun Krasnodar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın başına talih kuşu konuyor Galatasaray'ın başına talih kuşu konuyor Premier Lig'in yeni takımı Aston Villa, Mbaye Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın İngiltere'deki hedefi ortaya çıktı Galatasaray'ın İngiltere'deki hedefi ortaya çıktı Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, Bakayoko ve Drinkwater için Chelsea'yle temas halinde.

Villareal Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı Villareal Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı Villarreal Başkanı Fernando Roig, Victor Ruiz için Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray'da Fatih Terim için tarihi karşılaşma Galatasaray'da Fatih Terim için tarihi karşılaşma Süper Kupa maçında yarın Ankara'da Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için çabalayacak.