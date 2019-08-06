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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 17:41
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 17:44

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

Ayruıntılar geliyor...

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Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'a transferde müjdeli haber!

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Villareal Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Villareal Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı

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