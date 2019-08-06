Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
Ayruıntılar geliyor...
Beşiktaş'ın Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi
Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar, Porto'nun Krasnodar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kadrosuna alınmadı.
Premier Lig'in yeni takımı Aston Villa, Mbaye Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, Bakayoko ve Drinkwater için Chelsea'yle temas halinde.
Villarreal Başkanı Fernando Roig, Victor Ruiz için Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı.
Süper Kupa maçında yarın Ankara'da Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için çabalayacak.
Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.