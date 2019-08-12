Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho takım arkadaşlarıyla tanıştı

Beşiktaş, kaleye, forvete ve hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda kale için, Abdullah Avcı’nın eski öğrencisi Volkan Babacan ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.

'Eğer şampiyon olmak istiyorsak bunları yapmalıyız'

Fener’in hocası, “Kadromuzda önemli eksikler var. Bir an önce sol bek, stoper ve 6 numaraya, hatta forvete bir takviye daha yapmalıyız” dedi. Yönetim ise, Kjaer, Durmisi, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çaba harcıyor.