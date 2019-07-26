Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dos Santos, İstanbul'a geldi.
Brezilya'dan kalkan THY uçağıyla İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince karşılandı.
Douglas, daha sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanında ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.
Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos, İstanbul'a geldi.
Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'un transfer etmek istediği Patrick Schick için Milan ve Dortmund dışında Bayer Leverkusen de devreye girdi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.
Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.
Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.
Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.