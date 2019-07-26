Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos, İstanbul'a geldi.

Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor! Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor! Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'a transferde zorlu rakipler Trabzonspor'a transferde zorlu rakipler Trabzonspor'un transfer etmek istediği Patrick Schick için Milan ve Dortmund dışında Bayer Leverkusen de devreye girdi.

Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim' Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim' Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.

Monaco'da Falcao zirvesi Monaco'da Falcao zirvesi Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.

FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.