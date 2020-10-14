Beşiktaş'ın yeni savaşçısı Josef de Souza

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Brezilyalı ön libero Josef de Souza, Beşiktaş'a katılmasının ardından kısa sürede ekibin liderliğini üstlendi. Karagümrük maçında attığı gole ek olarak oyun içinde mücadeleci görüntüsü sebebiyle dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu için takım içinde, 'Gerçek bir savaşçı' yorumları yapılıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'yle sözleşmesini fesh etmesinin ardından Beşiktaş'a kazandırılan Josef de Souza, Kara Kartal'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

Süper Lig'deki Gençlerbirliği mücadelesiyle Beşiktaş'taki ilk resmi maçına çıkıp 90 dakika sahada kalan Brezilyalı ön libero, her geçen gün formunu yükseltmesiyle dikkat çekiyor. Son olarak Karagümrük'le oynanan hazırlık mücadelesinde attığı şık golle ön plana çıkmayı başaran 31 yaşındaki ön libero, takımı kısa sürede sahiplenmesiyle de teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Siyah-Beyazlı futbolcuların, "O, gerçek bir savaşçı" yorumlarında bulunduğu Sambacı, takım çalışmalarıyla formunu daha da yükseltip etkili görüntüsünü 26 Ekim'de Denizlispor'la oynanacak maçta da sürdürmeyi amaçlıyor.

Adem Ljajic, kazanılmaya çalışılıyor

Josef de Souza'nın da takıma katılmasının ardından Beşiktaş'ın orta alanında rekabet zirve yaptı. Bu bölge için elinde, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup gibi isimleri bulunduran teknik ekibin, ön libero hattında formayı Josef-Atiba ikilisine vermeyi planladığı belirtildi.

Adem Ljajic'in formsuz görüntüsü sebebiyle orta sahanın ön hattında Bernard Mensah'ı görevlendirmeyi planlayan teknik ekibin, Adem'i de kazanmak için sol açıkta bir süre daha deneyeceği ifade edildi.