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aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 08:43
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  • 28 Nisan 2020 Salı 08:43

Beşiktaş'ın yabancıları dönüş için tarihin netleşmesini bekliyor

Beşiktaş'ın yabancıları dönüş için tarihin netleşmesini bekliyor

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Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada yurtdışına çıkan Beşiktaşlı bazı yabancı futbolcular, ligin başlama kararı kesinleşince dönecekler.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Beşiktaş’ta Ruiz, N’Koudou, Lens, Ljajic ve Boateng yurt dışına çıkmıştı. Bu isimlerin henüz ne zaman Türkiye’ye döneceği bilinmezken, yönetim liglerin yeniden başlama tarihinin net olarak açıklanmasını bekliyor. Tarih açıklandığında bu isimler yeniden yurda çağırılacak ve 14 gün karantina altında kaldıktan sonra hazırlıklarına başlayacaklar.

(Fanatik)

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