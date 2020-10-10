Beşiktaş'ın Vida'yı Rusya'da bir kulübe kiralama önerisi oyuncunun menajerince reddedildi

Beşiktaş'ta gözden çıkartılan ancak yüksek yıllık ücreti nedeni ile kulüplerin transferine yanaşmadığı Domagoj Vida'nın menajeri, siyah-beyazlı yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi.
BEŞİKTAŞ’IN BİR TALEBİ DAHA REDDEDİLDİ
Hırvat stoperin menajerine, ücretinde indirim yapmayan oyuncunun Rusya'da bir kulübe kiralanması yönünde talepte bulunuldu ancak Vida'nın menajeri, Ukrayna krizi döneminde Rusya aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle böyle bir transferin söz konusu olmadığını söyledi.
Ayrıca Hırvat ismin menajeri, Domagoj Vida'nın sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.
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