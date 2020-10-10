  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Beşiktaş'ın Vida'yı Rusya'da bir kulübe kiralama önerisi oyuncunun menajerince reddedildi
  • 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:58
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Vida'yı Rusya'da bir kulübe kiralama önerisi oyuncunun menajerince reddedildi

Beşiktaş'ın Vida'yı Rusya'da bir kulübe kiralama önerisi oyuncunun menajerince reddedildi

Paylaş

Sabah

Beşiktaş, yüksek maliyeti sebebiyle gözden çıkarılan Domagoj Vida'nın menajerini İstanbul'a davet etti. Ücretinde indirim yapmayan oyuncunun Rusya'da bir kulübe kiralanması teklif edildi ancak Vida'nın menajeri bu öneriyi reddetti.

Beşiktaş'ta gözden çıkartılan ancak yüksek yıllık ücreti nedeni ile kulüplerin transferine yanaşmadığı Domagoj Vida'nın menajeri, siyah-beyazlı yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi.

BEŞİKTAŞ’IN BİR TALEBİ DAHA REDDEDİLDİ

Hırvat stoperin menajerine, ücretinde indirim yapmayan oyuncunun Rusya'da bir kulübe kiralanması yönünde talepte bulunuldu ancak Vida'nın menajeri, Ukrayna krizi döneminde Rusya aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle böyle bir transferin söz konusu olmadığını söyledi.

Ayrıca Hırvat ismin menajeri, Domagoj Vida'nın sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi
Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi

Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi

Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak
Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak

Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak

Süper Lig kemer sıktı!
Süper Lig kemer sıktı!

Süper Lig kemer sıktı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Efecan Karaca sürprizi! Almanya maçında döktürmüştü
Efecan Karaca sürprizi! Almanya maçında döktürmüştü

Efecan Karaca sürprizi! Almanya maçında döktürmüştü

Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya'yla oynanan hazırlık maçında göz dolduran Efecan Karaca'yı Rusya maçında ilk 11'de sahaya sürecek.

Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı
Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı

Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.

Fener'e transferi meğer bu yüzden yatmış!
Fener'e transferi meğer bu yüzden yatmış!

Fener'e transferi meğer bu yüzden yatmış!

Fenerbahçe'de uzun süre gündemi meşgul eden Mario Mandzukic transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.

Oynamak istediği sistemi açıkladı! Terim'e mesaj
Oynamak istediği sistemi açıkladı! Terim'e mesaj

Oynamak istediği sistemi açıkladı! Terim'e mesaj

Radamel Falcao: “9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor.”

'Türkiye'den teklif aldım ama inandığım bir proje olmadı'
'Türkiye'den teklif aldım ama inandığım bir proje olmadı'

'Türkiye'den teklif aldım ama inandığım bir proje olmadı'

Geçtiğimiz sezon Hannover 96'yı 16'ncı sırada alarak ligi 6'ncı sırada tamamlayan, Türkiye ve Almanya'da adından söz ettiren Türk teknik direktör Kenan Koçak, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Millilerimizin rakibi Rusya
Millilerimizin rakibi Rusya

Millilerimizin rakibi Rusya

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.