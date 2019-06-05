Beşiktaş'ın transferine taş koydu! 'Ben de istiyorum'

UDİNESE DE İSTİYOR

¦ TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Genoa’dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Sırp kanat oyuncusu Darko Lazovic’i gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki Lazovic için Beşiktaş ve Udinese devreye girdi. Bonservisi elinde olan futbolcu için iki kulübün de istekli olduğu kaydedildi. Kartal’ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve gelecek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama garantisi verdiği belirtildi.

AVCI’NIN TANIDIĞI BİR İSİM

¦KARİYERİNE Borac Cacak takımında başlayan Lazovic, 2009 yılında Kızılyıldız'da ardından 2015'te de Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giydi. Darko Lazovic, İtalya Ligi'nde geçen sezon 33 resmi maçta oynadı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdullah Avcı’nın tanıdığı isimler arasında yer alan Lazovic’in bir dönem Başakşehir ile transfer görüşmesi yaptığı ancak tercihini İtalya’dan yana kullandığı öğrenildi. Çizme basını transferde Beşiktaş’ı önde görüyor

(Gunes)