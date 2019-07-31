Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Alman oyuncu Andre Schürrle, Spartak Moskova'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Schürrle, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Andre Schürrle, Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Borussia Dortmund'ın yıldızı Andre Schürrle, Spartak Moskova için sağlık kontrolünden ve daha sonra resmi sözleşmenin altına imza attı.

Spartak Moskova Kulübü'nden yapılan açıklamada, Andre Schürrle'nin satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. Rus basını, Alman futbolcunun satın alma opsiyonunun 8 milyon euroluk olduğunu belirtti.

Fulham'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 25 maçta oynadı ve 6 gol attı.

(Sporx)