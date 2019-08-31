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  3. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elyounoussi, Celtic'e kiralandı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elyounoussi, Celtic'e kiralandı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elyounoussi, Celtic'e kiralandı

Beşiktaş ile adı geçen Southampton'ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi, Celtic'e kiralandı.

Transfer bir dönem Beşiktaş ile ismi anılan Mohamed Elyounoussi'nin yeni takımı açıklandı.

İskoçya ekibi Celtic, Southampton'dan Mohamed Elyounoussi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon başında Basel'den 15 milyon euroya Southampton'a transfer olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 19 maçta oynadı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

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