Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında 40 bin kartal

Kara Kartal’da, Sergen Yalçın’ın gelişi ve ara transferde Kevin-Prince Boateng’in alınmasının ardından taraftarın iç saha maçlarına ilgisi de arttı. Trabzonspor’la bu akşam oynanacak mücadele öncesinde bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın tüm biletlerini satan Beşiktaş, Bordo- Mavililer’le oynanacak karşılaşmaya kapalı gişe çıkacak.
Hafta başında satışa sunulan biletleri 2 günde tüketen Siyah-Beyazlı futbolseverler, takımlarının şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam edebilmesi için hayati önem taşıyan maçta Sergen Yalçın ve öğrencilerine tam desteklerini verecek. 42 bin kapasiteli Vodafone Park’ın Beşiktaş’a ait olacak yaklaşık 40 binlik bölümünün bugün tamamen dolması bekleniyor.
(Fanatik)
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