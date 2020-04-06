Beşiktaş'ın teklifine Karius'tan ret!

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'nın katıldığı toplantıda yeni dönem için düzenlemeler yapacaklarını ifade eden siyah beyazlılar yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını Karius'a ilettiler.
Hürriyet'in haberine göre, bu zirvede yöneticilerin resmi olarak sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de ilettiler.
Karius ise dünyada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü önlemler alındığını ifade ederek sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalacağını belirtirken şu yanıtı verdi:
"Koronavirüs konusunda Türkiye daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem. Sezon sonunda ise takımdan ayrılırım. O güne kadar İstanbul'da kalır sözleşmemin şartlarını yerine getiririm"
Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman kaleci Karius'a ilginç bir teklif sundu.
Galatasaray'ın yeni mukavele teklifini kabul etmeyen ve kadro dışı kalan 17 yaşındaki Mustafa Kapı'ya Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı talip oldu.
Beşiktaş ile anlaşması 2021'de sona erecek olmasına rağmen şimdiden sözleşme yenilemek isteyen Dorukhan Toköz'le ilgili çıkan krizin perde arkası aralanıyor.
Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.